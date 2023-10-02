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اعتراف من الفيدرالي الأمريكي: قد لا يتم رفع الفائدة مجدداً

10/2/2023 5:21:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، جون ويليامز، أن السعر الرئيسي للفائدة في الولايات المتحدة يتواجد حالياً عند مستوى الذروة أو قريب منه.


وأشار ويليامز، إلى ضرورة أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت، وذلك لضمان التغلب على التضخم.
قال: "تقييمي الحالي هو أننا في أو بالقرب من مستوى الذروة للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية، وأتوقع أننا سنحتاج إلى الحفاظ على موقف تقييدي للسياسة النقدية لبعض الوقت".
وتمثل تصريحات ويليامز اعترافاً صريحاً من قبل مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن البنك المركزي ربما يكون قد أنهى بالفعل حملة التشديد النقدي الأكثر عدوانية منذ 4 عقود.


وترك مسؤولو الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، في نطاق مستهدف من 5.25٪ إلى 5.5٪ . وكالات

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