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الفيصلي يبحث عن فوزه الأول بدوري أبطال آسيا اليوم

10/2/2023 5:21:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض فريق الفيصلي مواجهة هامة الإثنين، حينما يلتقي الشارقة الإماراتي على أرضية استاد مدينة الشارقة.
وتأتي المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.
واستهل الفيصلي مشواره في البطولة بخسارة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 0-1، فيما تعادل الشارقة مع مضيفه السد القطري بدون أهداف.
ويتصدر ناساف الأوزبكي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط يليه السد القطري والشارقة بنقطة لكل منهما، وأخيراً الفيصلي بلا نقاط.
أكد وسيم المعلى، المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي الفيصلي، أن الفريق يسعى جاهدًا لتعويض الخسارة التي مني بها أمام ناساف الأوزبكي في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، قال المعلى: "الجمهور الفيصلي هو الأهم بالنسبة لنا، ونشكرهم على استقبالهم للفريق في المطار بهدف رفع معنويات اللاعبين".

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