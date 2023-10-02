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10 أخطاء تحكيمية غيرت تاريخ كرة القدم

10/2/2023 5:21:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترفت رابطة الحكام المحترفين الإنجليزية بصحة الهدف الذي أحرزه ليفربول في مرمى توتنهام خلال مباراة الفريقين السبت، ولم يتم احتسابه بداعي التسلل، ما أثار جدلاً واسعاً حول القرارات التحكيمية وتأثيرها على نتائج المباريات.
وشهدت ملاعب كرة القدم منذ عقود أخطاء تحكيمية يندى لها الجبين، منها 10 قرارات اتخذها قضاة الملاعب غيرت تاريخ اللعبة.
هدف مارادونا التاريخي لعل الحالة التحكيمية الخاطئة الأبرز، كان بطلها الأسطورة دييغو مارادونا، الذي سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده الأرجنتين على حساب إنجلترا، في ربع نهائي مونديال 1986 في المكسيك.
حكم اللقاء كان التونسي علي بن ناصر، الذي لم يكن يعلم أنه سيدخل التاريخ بسبب عدم لمحه "يد مارادونا".
يد هنري تجهض حلم إيرلندا فضيحة تحكيمية حرمت منتخب جمهورية إيرلندا من الوصول لمونديال 2010. خلال مباراة الملحق أمام فرنسا، صنع نجم "الديوك" تيري هنري هدف التأهل، بيده، بشكل فاضح، ليقود بلاده إلى مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.
الهدف الأكثر جدلاً في المونديال حققت إنجلترا لقب المونديال مرة وحيدة، على أرضها وبين جماهيرها عام 1966، ولكن ما ظل خالداً، هو هدف جوف هيرست، على ألمانيا الغربية، في النهائي، والذي "لم يعبر خط المرمى"، وما زال هدف هيرست حتى يومنا هذا، يعتبر مثار جدل عالمي.
هدف "شبح" من الحالات الغريبة جداً في تاريخ اللعبة، تلك التي وقعت قبل بضعة أعوام في الدوري الألماني. كرة رأسية لامست الشباك الخارجية من المرمى، ثم دخلت الهدف من الخلف، بسبب فتحة في الشباك. الحكم لم يلاحظ الخلل، واحتسبه هدفاً لمصلحة ليفركوزن في مرمى هوفنهايم. ألمانيا لقبته بـ"الهدف الشبح".
لعنة 1966 تلاحق إنجلترا حرمت إنجلترا من هدف صحيح 100 بالمائة، في مباراة القمة بمونديال 2010 أمام ألمانيا، عندما سدد فرانك لامبارد تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى، قبل أن تخرج. الإعادة أثبتت صحة الهدف لكن الحكم لم يرى ذلك.
في تلك المباراة، ألمانيا سحقت إنجلترا 4-1، لكن هدف لامبارد المبكر ربما كان سيقلب الموازين.
أمريكا الضحية قدم منتخب الولايات المتحدة بطولة "مبهرة" خلال كأس العالم 2002، وكاد أن يخرج ألمانيا في ربع النهائي، لو لا تغاضي الحكم عن ركلة جزاء وطرد واضح على لاعب ألمانيا تورستين فرينغز.
فرينغز أنقذ هدفاً بيده من على خط المرمى، في حادثة تستحق احتساب ركلة جزاء وبطاقة حمراء.
3 بطاقات صفراء قد تكون الحالة الأغرب في تاريخ بطولات كأس العالم في مونديال 2006، أشهر الحكم الإنجليزي غراهام بول 3 بطاقات صفراء في وجه مدافع كرواتيا جوسيب سيمونيتش، قبل أن يطرده.
بول نسي أن يطرد المدافع الكرواتي بعد البطاقة الثانية، وسمح له باللعب، قبل أن يتلقى بطاقة ثالثة، كانت كفيلة بطرده.
شوماخر كاد أن يقتل لاعباً خلال مونديال 1982، كاد حارس المرمى الألماني هيرالد شوماخر، أن "يقتل" اللاعب الفرنسي باتريك باتيستون، الذي انفرد بالمرمى، ليخرج له شوماخر بقدمه في وسط صدره.
الحالة تستحق الطرد المباشر لشوماخر، لكن الحكم سمح له باللعب بغرابة، قبل أن يساهم بانتصار ألمانيا الغربية على فرنسا في ركلات الجزاء، ويتأهل مع منتخب بلاده لنهائي المونديال الشهير.
أما باتيستون، فكان قريباً من مفارقة الحياة على إثر الضربة، وتوقف قلبه لدقائق، قبل أن يتم نقله لمستشفى قريب، حيث تم إنعاشه.
فضيحة كوريا الجنوبية الحكم المصري جمال الغندور، لم يحسن إدارة لقاء إسبانيا وكوريا الجنوبية، في مونديال 2002، وحرم الإسبان من تأهل مستحق لنصف النهائي. الغندور ألغى هدفين صريحين لإسبانيا، أبرزهما ذلك الذي أشار له حكم الراية بأن الكرة عبرت خط المرمى خلال التمرير.
كوريا الجنوبية عبرت بركلات الترجيح لنصف النهائي، في إنجاز تاريخي آسيوي.
حرمان نيجيريا من عرش أفريقيا الحكم التونسي مراد الدعمي، احتسب ركلة ترجيح حاسمة لنيجيريا ارتطت بالعارضة ودخلت، لكن الدعمي قال إنها لم تعبر الخط، مما ساعد الكاميرون بتحقيق لقب أمم إفريقيا عام 2000.

ملاعب

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