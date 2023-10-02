تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لإقالة مدرب الهلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على شائعة تدخله لإقالة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال في فترته الأولى، والتي كانت في النصف الأول من موسم 2018-2019.وقال آل الشيخ في حديثه عبر برنامج "أكشن مع وليد": "هل من المعقول أن أتدخل في قرار إقالة جيسوس من تدريب الهلال في فترته الأولى، بعد رحيلي عن وزارة الرياضة بشهرين".وأضاف قائلا: "والدي في وقت من الأوقات كان يعتقد أني كنت خلف إقالة جورجي جيسوس من منصبه بنادي الهلال في عام 2019".كما نفى تركي آل الشيخ مزاعم البعض بمحاربته للنادي الأهلي، بقوله: "هل من المعقول أن أحارب الأهلي، عليكم أن تتذكروا كيف تدخلت لحل موضوع النادي في قضية الحارس محمد العويس".

وتابع: "نصحت ماجد النفيعي بعدم العودة للأهلي.. وهناك أعضاء شرف في الأهلي مشكلتهم مع تركي آل الشيخ فقط.. وأين هم؟".

وذكر تركي الشيخ خلال حديثه:"منفتحين لاستقبال عروض من الاتحاد والأهلي للمشاركة في موسم الرياض إلى جانب الهلال والنصر والشباب، فنحن جهة حكومية وننظم الفعاليات وفقا للعوائد المالية التي ستدرها علينا".

وأردف: "حصلنا علي موافقة ناد أوروبي لوضع شعار موسم الرياض على قميص الفريق ولدينا فعاليات متنوعة ولا تقتصر فقط على الرياضة".

وقال تركي الشيخ ردا على سؤال حول مجاملة خالد البلطان بإقامة مباراة بين الشباب وروما: "ماذا سيقدم لي خالد البلطان؟ رجل عزيز لكنها ليست مجاملة ونحن نبحث عن ما يفيدنا في موسم الرياض".

وختم: "لم يتوقع أحد "أن يشاهد نجوم مثل رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم من المتواجدين بالدوري، أكبر الرعاة لدينا في الترفيه وزارات الثقافة والسياحة والرياضة".

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