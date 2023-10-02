شلباية أول لاعب أردني يفوز بإحدى بطولات تشالنجر للتنس

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حقق اللاعب الأردني في رياضة التنس، عبدالله شلباية، مساء الأحد، لقب بطولة تشارلستون الأميركية ضمن بطولات الـ تشالنجر ذات الـ 75 نقطة.
وأصبح شلباية أول لاعب أردني يُحقق لقب ضمن بطولات التشالنجر للتنس، وذلك بعد فوزه في النهائي على حساب الأمريكي أوليفر كروفورد بمجموعتين لواحدة وأصبح كذلك أصغر لاعب عربي يفوز بإحدى ألقاب بطولات التشالنجر.
يذكر أن شلباية ( 19 عاماً) يحتل المرتبة 374 ضمن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس ATP ، وكان قد حل في مركز الوصافة ببطولة البحرين (ضمن بطولات تشالنجر) في شباط الماضي بعد خسارته النهائي أمام اللاعب الأسترالي ثاناسيس كوكيناكيس.
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