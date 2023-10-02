Monday, 02 October 2023 02:01 GMT

السلطات المصرية تبدأ التحقيق في أسباب حريق الإسماعيلية

10/2/2023 5:21:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث اطلع عن كثب على الوضع، ووجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.


كما وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

سكاي نيوز


MENAFN02102023000208011052ID1107173559

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث