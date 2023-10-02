السلطات المصرية تبدأ التحقيق في أسباب حريق الإسماعيلية

السلطات المصرية تبدأ التحقيق في أسباب حريق الإسماعيلية
التاريخ
10/2/2023 5:21:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تفقد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث اطلع عن كثب على الوضع، ووجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.
كما وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.
سكاي نيوز
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