بومبيو: نزاع أوكرانيا أضعف الولايات المتحدة وأفقدها قدرتها على ردع روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، رئيس الاستخبارات المركزية السابق مايك بومبيو، إن نزاع أوكرانيا أضعف الولايات المتحدة وأفقدها القدرة على ردع روسيا.



جاء ذلك في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية خلال وجوده في أثينا لحضور منتدى الاستثمار الأمريكي المتوسطي الأول، حيث انتقد في المقابلة رئاسة جو بايدن، وتابع: "لقد أصبح العالم مكانا أقل أمنا منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه، وهذا يشمل الأمريكيين ومواطني جميع حلفائنا. لقد مات 13 أمريكيًا في أفغانستان، وهو أحد أكبر الإخفاقات في حماية مواطنينا في التاريخ الحديث".



وتابع وزير الخارجية السابق: "لقد أضعف الصراع الأوكراني الولايات المتحدة، وفقدنا قوة الردع أمام بوتين والأوكرانيين، ما جعل الأوروبيين وكل منا في وضع أسوأ بسبب ذلك".



ووفقا له، فقد أصبحت السلطات الإيرانية أكثر ثراءً وقوة مما كانت عليه عندما ترك منصبه، وتابع: "إن أصدقاءنا وشركاءنا في الشرق الأوسط وإسرائيل ودول الخليج يشعرون بالتخلي عنهم. وأصبح الحزب الشيوعي أكثر جرأة ويستعد للحرب الاقتصادية والعسكرية بطرق غير مسبوقة".



وبحسب بومبيو، فإن بايدن يخون التقاليد الأمريكية في السياسة الداخلية: "بإعطائه الأولوية لتغير المناخ وسياسات المصالح العنصرية، تمارس إدارة بايدن السلطة على نحو يخون التقاليد الأمريكية. لقد أطلق الدين الفدرالي، وأزاح قطاع الطاقة لدينا من مكانته الرائدة عالميا، وزاد التكاليف على المواطنين الأمريكيين العاديين في جميع أنحاء العالم، فيما يتسبب فشله في مكافحة الجريمة وحماية حدودنا في تقويض الأفكار الأساسية التي أعطت الولايات المتحدة قرنا من القيادة".



ويعتقد بومبيو أنه من المهم أن يصبح الرئيس المنتخب عام 2024 جمهوريا، لأنه لا يمكن لأي مرشح ديمقراطي أن يعيد الأمة الأمريكية إلى قيمها الأساسية.

وقال: "أنا واثق من أن الشعب الأمريكي سيحتشد في يوم الانتخابات خلف مرشح يقدم رؤية قوية وواضحة لتحقيق هذه المثل العليا".



ولا تستبعد صحيفة "كاثيميريني" أن يكون بومبيو شخصيا مرشحا لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وان يرأس بعد الانتخابات وزارة "مهمة" كوزارة الدفاع.

RT