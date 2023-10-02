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صندوق النقد الدولي: الدولار يواصل هيمنته على الاحتياطيات العالمية

10/2/2023 5:21:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حافظ الدولار الأمريكي على حصته في الاحتياطيات لدى البنوك المركزية في العالم، عند 58% خلال الربع الثاني من عام 2023، مسجلا نفس المستويات للعام السابق.
وأظهر المسح الذي أجراه صندوق النقد الدولي عن تكوين احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، أن حصة الاحتياطيات العالمية بالدولار الأميركي زادت بنسبة 0.8% إلى 6.576 تريليون دولار في الربع الثاني من 2023، مقابل 6.571 تريليون دولار في الربع الأول.
في المقابل، انخفضت حصة الدولار الأميركي بنسبة 1% في الربع الثاني على أساس سنوي، قياساً على 6.645 تريليون دولار في الربع المماثل من العام السابق.
ويواجه الدولار الأميركي منافسة شرسة من العملات الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية في إجراء المعاملات الدولية، حيث سعت العديد من الدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية إلى التخلي عن الاعتماد على الدولار وتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية. العربية

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