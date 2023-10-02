Monday, 02 October 2023 02:00 GMT

وظيفة شاغرة بالسفارة الأمريكية براتب من 700 إلى 900 دينار - رابط التقديم

10/2/2023 5:21:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت السفارة الأمريكية في الأردن، إعلاناً بيّنت فيه حاجتها إلى تعيين "مدبرة منزل" لنائب رئيس البعثة، براتب شهري يتراوح من 700 إلى 900 دينار أردني.
وجاء في اعلان السفارة المنشور عبر فيسبوك، أنه يشترط بالمتقدمات للوظيفة أن يمتلكن 5 سنوات خبرة في التدبير المنزلي، إضافة إلى مهارة اللغة الإنجليزية.
ونشرت السفارة رابط التقديم للوظيفة انقر هنا

MENAFN02102023000208011052ID1107173556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث