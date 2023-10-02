وظيفة شاغرة بالسفارة الأمريكية براتب من 700 إلى 900 دينار - رابط التقديم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشرت السفارة الأمريكية في الأردن، إعلاناً بيّنت فيه حاجتها إلى تعيين "مدبرة منزل" لنائب رئيس البعثة، براتب شهري يتراوح من 700 إلى 900 دينار أردني.
وجاء في اعلان السفارة المنشور عبر فيسبوك، أنه يشترط بالمتقدمات للوظيفة أن يمتلكن 5 سنوات خبرة في التدبير المنزلي، إضافة إلى مهارة اللغة الإنجليزية.
ونشرت السفارة رابط التقديم للوظيفة انقر هنا
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