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مولدوفا تؤكد سعيها لبيع مينائها الوحيد لرومانيا

10/2/2023 5:21:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء المولدوفي دورين ريتشان أن بلاده تجري مناقشات لبيع الميناء الوحيد في البلاد لجارتها رومانيا.


وعلل ريتشان الخطوة بأنه يركز بشدة على جذب الاستثمارات إلى البلاد لاسيما في مشاريع البنى التحتية.


وكانت رومانيا قد أعربت عن رغبتها في شراء ميناء جورجوليشته Giurgiulești، الميناء الوحيد في مولدوفا الذي يمكن للسفن البحرية الوصول إليه، والواقع على نهر الدانوب، ويتمتع بوضع المنطقة الاقتصادية الحرة.
ويمتلك الميناء 480 مترا من ساحل الدانوب، الذي استلمته مولدوفا من أوكرانيا مقابل جزء من الطريق بالقرب من قرية بالانكا بمنطقة ستيفان فودا. وقد أعلن رئيس وزراء رومانيا مارتشيل تشولاكو عن نيته شراء الميناء، حيث أبلغت رومانيا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باهتمامها بشراء هذا الميناء وتطويره، من خلال وزيرها للنقل، وقال تشولاكو: "نحن في انتظار الرد".

RT

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