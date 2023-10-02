Monday, 02 October 2023 02:00 GMT

حكاية وطن.. إنشاء مخازن استراتيجية لزيادة احتياطي السلع الأساسية على مدار عام

10/2/2023 4:33:32 AM
(MENAFN- Youm7) على مدار الـ9 سنوات الماضية حققت الدولة إنجازات كبيرة فى ملف منظومة التجارة الداخلية بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموي بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة.



كذلك إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه في أي وقت بالأسواق، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
على مدار العام.



ووفقا
لتقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"، تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس
باستثمارات 1.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، كما تم أيضا وضع حجر الأساس لمخزون استراتيجي بمحافظة الأقصر وسيتم إنشاء 7 مخازن استراتيجية على مستوى محافظات الجمهورية.







MENAFN02102023000132011024ID1107173391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث