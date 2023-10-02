الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين ويعيق وصول الطلاب لـ27 مدرسة جنوب الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسع فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأعاق وصول الطلاب إلى 27 مدرسة شرق منطقة "يطا" جنوب مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية" إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "الجلزون" الواقع شمال رام الله وقرب مستوطنة "بيت إيل" واعتقلت شابين، فيما جرى اعتقال شابين آخرين من بلدة "ترمسعيا" الواقعة شمال رام الله والتي تتعرض لعدوان من قبل المستوطنين بشكل متكرر.



وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من محافظة "جنين" بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال اثنين من محافظة "نابلس" الواقعة إلى الجنوب من جنين.



وعلى صعيد آخر قالت مصادر في وزارة التربية التعليم الفلسطينية إن قوات الاحتلال أعاقت وصول الطلاب إلى 27 مدرسة في منطقة "يطا"، وأظهرت صور تداولها ناشطون على الإنترنت نزول الطلاب من الحافلات المدرسية عند نقاط تفتيش ووقوفهم إلى جوار الحافلات ومغادرة بعضهم لها وعودتهم إلى منازلهم سيرًا على الأقدام.





