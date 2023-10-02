جيبوتى تدشن أكبر مزرعة رياح لإنتاج الكهرباء بالقرن الإفريقى

(MENAFN
- Youm7) دشنت جمهورية جيبوتى، أول مزرعة رياح عملاقة لتوليد الكهرباء مقامة على مساحة 387 هكتارا، وتقع على مقربة من بحيرة جوبيت وتنتج 60 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
وذكرت حكومة جيبوتي أن تدشين تلك المزرعة الهوائية للكهرباء، يأتي في إطار برامج جيبوتي للتحول صوب الطاقة الجديدة والمتجددة والابتعاد عن الأساليب التقليدية لإنتاج الكهرباء التي تنتج جيبوتي منها 123 ميجاوات من محطات تعمل بالديزل، وتهدف جيبوتي إلى الاعتماد بصورة كلية على الكهرباء الصديقة للبيئة – الكهرباء الخضراء – بنسبة 100% بحلول العام 2035.
وقالت حكومة جيبوتي إن مزرعة كهرباء الرياح الجديدة ستزيد من حجم الطاقة الإجمالي للكهرباء في جيبوتي بنسبة 50%، وستجنب البيئة 252 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الملوث للبيئة سنويا، وقد أقيمت المحطة الجديدة باستثمارات أجنبية مباشرة بنظام البناء والإدارة والإعادة "بى او تى" بقيمة 122 مليون دولار أمريكى.
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