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جيبوتى تدشن أكبر مزرعة رياح لإنتاج الكهرباء بالقرن الإفريقى

10/2/2023 4:33:30 AM
(MENAFN- Youm7) دشنت جمهورية جيبوتى، أول مزرعة رياح عملاقة لتوليد الكهرباء مقامة على مساحة 387 هكتارا، وتقع على مقربة من بحيرة جوبيت وتنتج 60 ميجاوات من الطاقة النظيفة.



وذكرت حكومة جيبوتي أن تدشين تلك المزرعة الهوائية للكهرباء، يأتي في إطار برامج جيبوتي للتحول صوب الطاقة الجديدة والمتجددة والابتعاد عن الأساليب التقليدية لإنتاج الكهرباء التي تنتج جيبوتي منها 123 ميجاوات من محطات تعمل بالديزل، وتهدف جيبوتي إلى الاعتماد بصورة كلية على الكهرباء الصديقة للبيئة – الكهرباء الخضراء – بنسبة 100% بحلول العام 2035.



وقالت حكومة جيبوتي إن مزرعة كهرباء الرياح الجديدة ستزيد من حجم الطاقة الإجمالي للكهرباء في جيبوتي بنسبة 50%، وستجنب البيئة 252 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الملوث للبيئة سنويا، وقد أقيمت المحطة الجديدة باستثمارات أجنبية مباشرة بنظام البناء والإدارة والإعادة "بى او تى" بقيمة 122 مليون دولار أمريكى.







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