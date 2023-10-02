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حكاية وطن.. تشريعات أصدرتها الدولة لإرساء قيم التسامح والتعايش الدينى

10/2/2023 4:33:26 AM
(MENAFN- Youm7) تسارعت وتيرة جهود الدولة على كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا لبناء دولة تعلى وترسخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز.



وجاءت العديد من التشريعات المصرية لتعزز قيم التسامح وهى كالآتى:-



القانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله مع ضمان الحقوق الأساسية للإنسان.



القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.



القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم وبناء وترميم الكنائس



وأطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر عام 2021 وهى الأولى من نوعها فى مصر وتعمل على ترسيخ التسامح بالمجتمع واحترام الحقوق المدنية والسياسية.







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