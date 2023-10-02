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البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة التعويضية

10/2/2023 4:33:26 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي، لاستقبال حلول مبتكرة في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية (الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة).
وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، أنه على
جميع المهتمين من الطلاب في كافه المراحل التعليمية، وأعضاء هيئه التدريس بالجامعات المصرية بكافه أنواعها، وأعضاء هيئه البحوث بالمعاهد والمراكز البحثية المصرية، والشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي http://submission.asrt.sci.eg/
في موعد اقصاة 1/12/2023 طبقًا للشروط المعلنة على الموقع.
وأوضحت الأكاديمية، أنه سوف تمنح الأكاديمية جوائز ماليه لأفضل ثلاث تصميمات من كل جهاز في المجالات المحددة علي الموقع الرسمي للأكاديمية، كما ستوفر الأكاديمية
لدعم النماذج الأولية لأفضل رُسُوم هندسيه في حال التأكد من الجدوي الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المسابقة يرجى زيارة موقع بنك الابتكار المصري www.eib.eg .
وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم أنه بلغ عدد المتقدمين في المسابقة القومية الأولي لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية 39 متسابق، وهي المسابقة التي تم الإعلان عنها في 4 سبتمبر 2021 بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتم الإعلان عن 7 فائزين بإجمالي جوائز مالية قيمتها 310 ألف جنيه مصري مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونظمت الأكاديمية احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية في فبراير 2022، وقد تم بتوزيع الجوائز علي الفائزين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.







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