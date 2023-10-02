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ذكرى النصر الـ50.. القومى للمرأة يسلط الضوء على بطولات وتضحيات المرأة فى حرب أكتوبر

10/2/2023 4:33:26 AM
(MENAFN- Youm7) بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ينشر المجلس القومى للمرأة مجموعة من الصور الأرشيفية للسيدات والفتيات المصريات والتى تعكس بطولاتهن خلال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تسليط الضوء على ما قدمته المرأة المصرية من أروع الأمثلة للبطولة والفداء والتضحية خلال الحرب المجيدة.



ونشر المجلس صورة أرشيفية للسيدات والفتيات المصريات خلال اقبالهن على مراكز الدم للتبرع بدمائهن عن طيب خاطر أثناء حرب أكتوبر 1973.



وفى سياق آخر ، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفيلم الوثائقي "يوم الحساب" باعترافات من تل أبيب، وشهادات حصرية من واشنطن وباريس، وذلك بعد مرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر.



وخلال الفيلم تم عرض اعترافات من تل أبيب منها قول دانى هرينج رقيب بكتيبة 9 مدفعى دبابة حصن "بودابيست".











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