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البورصة المصرية للسلع تعقد جلسة الأربعاء لتداول الاقماح

10/2/2023 4:33:26 AM
(MENAFN- Youm7) تعقد البورصة المصرية للسلع ، جلستها الـ82 بعد غد الأربعاء، لتواصل التداول على سلعة القمح الروسي، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، للحصول عليه بسعر عادل، وتأثير ذلك على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.



وكانت وزارة التموين، قد انتهت من الجلسة رقم 81 للبورصة المصرية للسلع بنجاح، للتداول على القمح الروسي، مع استمرار عمليات الطرح ، حيث تعقد البورصة المصرية للسلع جلستها يومي الأحد والأربعاء أسبوعيا للتداول على سلعة القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.



وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، الأحد الماضي نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وتم تنفيذ 15 عملية شراء، بإجمالي كميات قدرها 2628 طنا، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها 28 طلبا، بكميات 4538 طنا.







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