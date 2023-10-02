بدء التصويت المبكر للانتخابات العامة فى نيوزيلندا

MENAFN - Youm7) بدأ الناخبون فى نيوزيلندا اليوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم فى التصويت المبكر للانتخابات العامة التى ستجرى فى 14 أكتوبر الجارى.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحزب الوطني المعارض بقيادة كريستوفر لوكسون يتقدم في استطلاعات الرأي، لكن من غير المرجح أن يحصل على الدعم الكافي ليحكم بمفرده، ومن المرجح أن يضطر إلى تشكيل شراكة مع حزب صغير واحد على الأقل.

ويخضع رئيس الوزراء كريس هيبكنز، زعيم حزب العمال، للعزل المؤقت بسبب إصابته بفيروس كورونا، مما أدى إلى ابتعاده مؤقتا عن الحملة الانتخابية.



