مرشح لانتخابات الرئاسة الأرجنتينية يقترح أول عملة رقمية قانونية لمواجهة التضخم

MENAFN - Youm7) اقترح مرشح الانتخابات الرئاسة الارجنتينية، سيرجيو ماسا، أول عملة رقمية قانونية فى الأرجنتين ويدعم من البنك المركزى، وذلك فى خضم عرض الأفكار الاقتصادية خلال أول مناظرة رئاسية استعدادا للانتخابات الأرجنتينية، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وقال سيرجيو ماسا، إن "الأرجنتين تواجه صعوبات هائلة، اليوم أريد أن أخبركم كيف سنحلها، وسنقوم بتمييز العملة الرقمية للأرجنتين فى المقام الأول لمواجهة تلك الصعوبات".

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق: "تمامًا كما يقترح أطفالك في منصة الاقتصاد الخاصة بهم إمكانية التداول باستخدام هواتفهم المحمولة أو بطاقاتهم، فإننا سنفعل ذلك بطريقة عالمية في الأرجنتين". إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول تنفيذ هذا الإجراء في هذا الصدد.

كما أكد أن من يعتمد هذه العملة الجديدة سيحصل على تخفيض ضريبي،

وسيكون "نفسه" الذي سيتاح للمستفيدين من قانون غسيل الأموال ، والذي تم تقديمه بالفعل إلى الكونجرس لمعالجته.

وفي الوقت الحالي، يشجع البنوك المركزية في العالم على تكثيف الجهود للانضمام إلى هذه "الثورة الرقمية" التي تنطوي على الانتقال من الأموال المادية إلى الأموال الافتراضية.

وتشير الوكالة إلى أنه "إذا تم تصميم العملات الرقمية للبنوك المركزية بشكل جيد، فيمكنها تعزيز سهولة الاستخدام والمرونة والكفاءة لأنظمة الدفع وزيادة الشمول المالي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن ما لا يقل عن 130 بنكا مركزيا في العالم هى فى "مرحلة التجريب"، في حين أن 10 دول، بما في ذلك الصين، في "المرحلة النهائية". ووفقًا لجورجيفا، يعد هذا اقتراحًا عالميًا لتحسين شفافية معاملات الأصول الرقمية من خلال تسجيلها في الإحصاءات الوطنية.

ويضيف: "اكتشف صندوق النقد الدولي فرصة في العملات الرقمية للبنوك المركزية لتعزيز الشمول ومكافحة غسل الأموال، من خلال توفير مراقبة رقمية أكبر للمعاملات.

وبالإضافة إلى العملاق الآسيوي، تخطط دول البريكس الأخرى، مثل الهند والبرازيل، لإطلاق أصولها المشفرة. وفي حالة عملاق أمريكا اللاتينية، فإن الريال الرقمي يمر بالفعل بمرحلة الاختبار ويأمل بنكه المركزي في إضفاء الطابع الرسمي عليه في منتصف عام 2024.