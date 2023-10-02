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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يلتقون فى كييف.. وجوزيب بوريل: اجتماع تاريخى

10/2/2023 4:33:24 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ، في العاصمة الأوكرانية كييف، للتأكيد على التضامن الأوروبى مع أوكرانيا.



وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالمفوضية الأوروبية: اجتماع تاريخي لجميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف.



وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعقد اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المستقبلي للاتحاد الأوروبي، و نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".



فيما رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الإثنين باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي.



وقال كوليبا في تصريحات أدلى بها الى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل الأوروبى جوزيب بوريل: هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي.











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