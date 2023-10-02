ارتفاع عدد مصابى انهيار سقف كنيسة بالمكسيك إلى 50 شخصا.. صور

MENAFN - Youm7) أكدت السلطات المكسيكية انهيار سقف كنيسة في شمال المكسيك خلال قداس أمس الأحد، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل ، ورارتفاع عدد المصابين إلى50 آخرين، بينما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين وضحايا.

انهيار سقف الكنيسة

وقال مسؤولون إنه حوالي 30 من المصلين محاصرون تحت الحطام بعد انهيار السقف، وزحف رجال الإنقاذ تحت الألواح وجلبت السلطات كلابا مدربة للمساعدة في البحث، وذكرت شرطة ولاية تاماوليباس أن نحو 100 شخص كانوا فى الكنيسة عندما وقع الانهيار.

وأصدرت الأبرشية في وقت لاحق قائمة تضم حوالي 50 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى نتيجة للحادث. وتضمنت القائمة طفلاً يبلغ من العمر 4 أشهر، وثلاثة أطفال يبلغون من العمر 5 سنوات، وطفلين آخرين يبلغان من العمر 9 سنوات. ولا توجد معلومات فورية عن حالتهم.

سقف الكنيسة

وأشار مكتب المتحدث باسم الأمن في تاماوليباس ليلاً إلى أنه تأكد مقتل 10 أشخاص بسبب سقوط السقف، الذي قالوا إنه ربما يكون ناجماً عن "خلل في هيكله".

وأشارت شرطة الولاية إلى أن وحدات من الحرس الوطني وشرطة الولاية ووكالة الحماية المدنية بالولاية، إضافة إلى الصليب الأحمر، تشارك في عمليات البحث عن الأشخاص تحت الحطام.

وأصدر مؤتمر الأسقفية المكسيكية بيانا قال فيه: "إننا نصلى من أجل مواجهة الخسارة المأساوية في الأرواح والإصابات التي تعرض لها العديد من المؤمنين".

وقال الأسقف خوسيه أرماندو ألفاريز، من أبرشية تامبيكو، إن السقف سقط بينما كان أبناء الرعية يصلون كنيسة الصليب المقدس في سيوداد ماديرو، الواقعة بجوار مدينة تامبيكو على ساحل خليج المكسيك.

عمليات الانقاذ

وكتبت أبرشية ألفاريز في رسالة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي: "بالأمل نشارك أنه تحت الأنقاض، بفضل العناية الإلهية وعمل قوات الإنقاذ، خرج الناس أحياء. دعونا نواصل الصلاة".

المصابين فى الكنيسة

وطلبت من أي شخص لديه عوارض خشبية أن يحضرها إلى الكنيسة، لدعم السقف بينما يزحف رجال الإنقاذ تحته.

وأعلن ألفاريز في رسالة مسجلة: "في هذا الوقت، يتم العمل اللازم لإزالة الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض". "اليوم نعيش وقتًا صعبًا للغاية."

كنيسة المكسيك

وأظهر الأعمال الأولية لرفع أجزاء من السقف برافعة في الجزء الأقرب إلى الأرض وسط الكنيسة، لكن السلطات قالت إن محاولات رفع بعض الأجزاء تم تأجيلها بسبب خطر سقوط قطعة من البلاطة مرة أخرى وتعريض الناجين للخطر.

في المكسيك، كانت هناك انهيارات في المباني أثناء الزلازل، لكن خدمة رصد الزلازل الوطنية لم تبلغ عن أي نشاط زلزالي قوي بما يكفي لإحداث مثل هذه الأضرار في وقت الانهيار.











