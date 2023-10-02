رئيس نيجيريا يعد بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية في عيد الاستقلال الـ63

MENAFN - Youm7) تعهد رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، بالعمل على تعزيز الديمقراطية في بلاده، قائلا إن تعددية الثقافات والأعراق التي حبا الله بها شعب نيجيريا، يجب أن تكون عامل بناء مشتركا من أجل المستقبل.

وجدد رئيس نيجيريا - في كلمة موجهة إلى الشعب؛ بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني - تعهده للشعب بحسن إدارة البلاد واستثمارها، بما يحقق الرفاهية والتنمية المستدامة للنيجيريين.

وقال تينوبو - في خطاب متلفز بث بمناسبة يوم استقلال نيجيريا - إن توليه رئاسة البلاد في انتخابات، يوليو الماضي، كان تكريسًا للمسار الديمقراطي القائم على التعدد الحزبي وتداول السلطة.

كما تعهد رئيس نيجيريا بأن تظل بلاده حاضنة للسلام والتصالح والاستقرار في غرب إفريقيا من خلال عمل غرب إفريقي مشترك يحقق حلم الشعوب في الغد الأفضل، وتعهد بالعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني ومحاربة التضخم وتحسين مستويات الأجور ودعم حركة التصنيع والزراعة وإنتاجية المنتجين.

وعلى صعيد تحسين الأوضاع الاجتماعية.. تعهد رئيس نيجيريا بأن تدعم حكومته 15 مليون أسرة فقيرة أو معدمة الدخل خلال ولايته الرئاسية الحالية، من خلال تقديم الدعم المالي المناسب لهم بدءًا من الشهر الجاري.

وفى وقت سابق استدعى رئيس نيجيريا سفراء بلاده في جميع أنحاء العالم بأثر فورى، بحسب صحيفة "نيو تليجراف"، وقال المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي إن "الرئيس عازم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي، من الآن فصاعدا، هي السمة المميزة لتقديم الخدمات الأجنبية والمحلية للمواطنين والمقيمين والزوّار المحتملين على حد سواء".

وقال مكتب تينوبو في بيان إن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك وجنيف معفون من“الاستدعاء الكامل” بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر.