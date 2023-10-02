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4 مواجهات نارية اليوم فى الجولة الثانية بدورى المحترفين.. المقاصة ضد السكة الأبرز

10/2/2023 4:33:21 AM
(MENAFN- Youm7) تُستكمل فى الرابعة عصر اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى المحترفين بـ4 مواجهات بين مصر المقاصة والسكة الحديد، أسوان مع النجوم، بترول أسيوط مع بروكسى، وأخيرا مكادى مع دكرنس.



وفى أول مباراة يحل فريق السكة الحديد ضيفا على مصر المقاصة على استاد الأسيوطى، ويأمل أمير عزمى مجاهد، المدير الفنى لفريق السكة، فى العودة بالنقاط الثلاث بعد التعادل السلبى مع لافيينا فى الجولة الأولى، وطالب أمير اللاعبين بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المقاصة، فى المقابل يسعى طارق حجاج، المدير الفنى لفريق المقاصة، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور لانتزاع الثلاث نقاط بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.



وفى مباراة أخرى، يستضيف فريق أسوان نظيره النجوم على استاد أسوان، فى مباراة يدخلها تماسيح النيل بهدف تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بعد الخسارة من بتروجت بهدفين فى الجولة الأولى، وعكف حمدى حمدان مدرب أسوان على تصحيح الأخطاء ومنح البدلاء فرصة المشاركة فى مباراة ودية، من أجل تجهيزهم لمواجهة النجوم للاستعانة بهم وإجراء بعض التغييرات، فى المقابل يأمل فريق النجوم فى العودة من أسوان بنتيجة إيجابية بعد التعادل السلبى مع مكادى فى افتتاح البطولة.



ويستقبل بترول أسيوط فريق بروكسى على استاد أسيوط، فى مباراة قوية يسعى من خلالها أحمد عبد المقصود مدرب الفريق البترولى فى الحفاظ على صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد الفوز بثلاثية على النصر للتعدين فى الجولة الأولى، وحذر اللاعبين من إهدار الفرص وطابهم بالقتال على كل النقاط، فى المقابل حرص محمد حامد، مدرب بروكسى، على السفر مبكرا لأسيوط يوم السبت وعمل معسكر بها للتجهيز للمباراة والعودة بالنقاط الثلاثة بعد التعادل بهدفين مع القناة فى المباراة الأولى.



وفى نفس التوقيت يواجه فريق مكادى فريق دكرنس على استاد خالد بشارة فى الغردقة، مكادى تعادل فى الجولة الأولى سلبيا مع النجوم، فى حين سقط دكرنس أمام الاتصالات بثلاثية نظيفة.



وتختتم منافسات الجولة الثالثة غدا الثلاثاء بـ5 مواجهات بين راية مع وادى دجلة، القناة مع بتروجت، أبو قير للأسمدة مع طنطا، المصرية للاتصالات مع جمهورية شبين، لافيينا مع النصر للتعدين.









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