رضا سليم ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة إنبى بالكأس

MENAFN - Youm7) ينتظم المغربى رضا سليم لاعب النادىالأهلىاليوم الاثنين، فى التدريبات الجماعية لفريقه استعداداً لمواجهة إنبى بكأس مصر وذلك بعد زوال الألم الذى شعر به اللاعب فى الركبة خلال التدريبات الماضية وتسبب فى غيابه عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبى فى إياب دور الـ"32" لدورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى برباعية دون رد.

ويستأنف فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراته ضد إنبى يوم الأربعاء المقبل فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، ضمن البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفنى لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة فى نصف نهائى الكأس.

وفضل الجهاز الطبى منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات تقوية للركبة للتخلص من الألم والإجهاد ثم ثبتت سلامته بعد فحصه طبيًا ليصبح جاهز طبياً للظهور مع الأهلى فى مباراة انبى المقبلة بالكأس.

وتعاقد الأهلى مع رضا سليم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الجيش الملكى المغربى وتألق اللاعب فى مبارياته الاولى بالقميص الاحمر وسجل هدفًا.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبى من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولى وأبرز اللاعبين فى صفوفه، وأسلوبه فى التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته فى الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين فى كتيبة تامر مصطفى المدير الفنى لفريق إنبى، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولى التأهل لنهائى الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به فى الموسم الماضي.

وتُوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر.