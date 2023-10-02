ماذا قال لاعبو الزمالك بعد التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية؟

MENAFN - Youm7) احتفل لاعبو الزمالك بالتأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتى، بنتيجة 4/1 في ريمونتادا بمباراةإياب دور الـ 32 بالبطولة.







أوباما



وعقب اللقاء كشف أكثر من لاعب بالفريق عن سعادته بالتأهل لدور المجموعات، حيث قال يوسف أوباما أن الجميع يتمسك بالأمل في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الزمالك، والوقت صعب على الجميع، وقال: "هذا قدرنا وإن شاء الله المجلس القادم يكون على قدر المسؤولية، وأبناء النادي لا بد أن يكونوا على قدر المسئولية.

وأضاف أن كل اللاعبين كانوا رجالا، وأن الجمهور أعطى درسا في الانتماء والعظمة التي يقدمها، متابعا أن هذا فرق جمهور الزمالك عن أي جمهور آخر، وهو اللاعب رقم واحد، ورغم دخول هدف في مرمانا في الشوط الأول إلا أنهم ظلوا يهتفون ويدعمون الفريق".









دونجا

كما أكد نبيل دونجا، لاعب الزمالك أنه سيضغط على نفسه بشكل أكبر في الفترة المقبلة، ليثبت أنه جدير بثقة الجمهور، موضحاً أن الفريق الأبيض يحتاج دعمهم بصفة مستمرة حتى يستعيد الفريق أمجاده.

وأضاف دونجا، أن حديث اللاعبين بين الشوطين كان نقطة التحول في مباراة أرتا سولار، خاصة أن الهدف الذى جاء في بداية الشوط الثانى منحهم دفعة معنوية كبيرة ، كما أن طوال فترة تواجدهم في الملعب يتعاملون كأن شيئا لم يكن، وكانت لديهم ثقة فى الفوز".

واختتم دونجا: "لا يوجد أي شيء أفضل مما حدث بالمباراة، كنا متأخرين في النتيجة على ملعبنا، ومع ذلك لم يتوقف المشجعون عن دعمنا ولو لدقيقة وهم سبب الفوز وأريد أن أقول لهم إن ذلك الفوز جاء بسببهم فقط".







مدحت عبد الهادى

أشاد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للزمالك، بجماهير الفريق الأبيض، مؤكدا أنها ستظل دائماً رقم واحد لدعمها المستمر للفريق، خاصة أنهم كانوا سببا في الفوز على أرتا سولار في مباراة اليوم والصعود لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الهادى،أن وجود جماهير الزمالك في استاد القاهرة الدولى تسبب في زيادة الضغط على اللاعبين، وشدد على أن الأداء تحسن في الشوط الثاني للقاء.

وكشف المدرب العام لفريق الزمالك أن فريقه السبب في صعوبة المباراة، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة واستقبال هدف مبكر في لقاء في الإياب، مشيراً إلى أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني في الشوط الثاني كانت لها دور كبير في تحقيق الفوز، وخاصة أوباما، الذي كان من المقرر أن يبدأ أساسيا لولا شكواه من إصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية قبل اللقاء.

وأكد عبد الهادي، في تصريحاته بعد اللقاء، أن لاعبى الزمالك نجحوا في إثبات ذاتهم في الشوط الثاني، وتحقيق الفوز المطلوب من أجل التأهل لدور المجموعات،

وأشكر الجماهير التي حرصت على التواجد لمؤازرة الفريق.