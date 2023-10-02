الإسماعيلى يبدأ إجراءات التظلم ضد عقوبات لجنة فض المنازعات بالفيفا

MENAFN - Youm7) بدأ المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين، المسئول عن الشئون القانونية بالنادى الإسماعيلىعلى الصعيد الدولى، اتخاذ إجراءات التظلم ضد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والذى صدر أمس ضد ناديه.

وفرضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عقوبات مالية ضخمة على الإسماعيلى لصالح لاعبه السابق، الجزائرى محمد بن خماسة، بقيمة مليون و700 ألف دولار، بسبب عدم الالتزام بعقده.

وعاقبت اللجنة أيضا الإسماعيلى بغرامة قدرها 859 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الإيفوارى جان موريل لعدم سداد مستحقاته.

وتسلم المحامى السويسرى حافظة مستندات قضايا اللاعبين الأجانب ضد القلعة الصفراء تمهيداً لدراستها والوصول لحلول قانونية نهائية بشأنها تمهيداً لإنهاء الازمة.

وقرر مجلس ادارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعيين المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين فيما يخص الشئون القانونية بالنادى على الصعيد الدولي.

ويعد الكسندر أحد المحامين المتميزين فى القضايا التى تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام 1998، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة فى سويسرا عام 2000.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى المنتخب لإعادة ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولى والمحلى بما يسهم فى توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.

وفشلت مساعى مسئولو النادى الاسماعيلى فى فتح خطوط اتصال مع وكلاء أعمال لاعبيه المحترفين الأجانب السابقين، وهم الأرجنتينى دييجو فرناندو، والبوليفى كارميلو، والإيفوارى جان موريل، والفلسطينى خالد النبريص، والجزائرى محمد بن خماسة، والتونسيان نور الزمان الزمورى وفراس الشواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضى عن طريق تخفيض تلك الحقوق والحصول على جزء منها ومنحها لهم بالعملة الصعبة.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات الفريق الأصفر.



