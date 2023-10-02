وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب 2005 وأحمد الكأس لـ 2008

MENAFN - Youm7) استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرًا فنيًا لمنتخب 2005 وأحمد الكأس مديرًا فنيًا لمنتخب 2008.

كما استقر مجلس الجبلاية على تواجد علاء عبدو في منصب المدرب العام مع وائل رياض، وعادل مصطفى في منصب المدرب العام لمنتخب 2008.

في سياق مغاير، أستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى معسكر المنتخب، المقرر إقامته فى الفترة من 9 الى 17 أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال محمود حرب المدير الإداري، إن الجهاز الفني يشاهد خلال الوقت الراهن كافة اللاعبين للاستقرار على القائمة المحلية المقرر إعلانها قبل انطلاق المعسكر الذى سيشهد انتظام اللاعبين قبل أيام من سفرهم الى أوزبكستان، مؤكدا أن ميكالى يعقد اجتماعات شبه يومية مع الجهاز المعاون لمتابعة كل اللاعبين.

وكان

المنتخب الأولمبي

قد استهل رحلة الاستعداد إلى الأولمبياد بمعسكر فى العين السخنة تخلله مباراتان وديتان مع روسيا، تعادل فى المباراة الأولى مع روسيا للمحليين 1-1 وفاز فى المباراة الثانية على منتخب روسيا الأوليمبي 2-1 وسط غياب 7 لاعبين أساسيين.