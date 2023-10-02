تركيا تشن ضربات جوية على حزب العمال الكردستاني بشمالي العراق وتدمر 20 هدفا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 1 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها نفذت ضربات جوية مساء اليوم الأحد في شمالي العراق أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني.
وتوعدت الوزارة في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بمواصلة "النضال حتى القضاء على آخر مسلح".
وأضافت أن الغارات استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وكاره بشمالي العراق ودمرت 20 هدفا منها مخابئ ومخازن ومغارات استخدمها المسلحون".
ولفتت إلى أن من بين المسلحين الذين تم استهدافهم قياديون بالتنظيم.
وشددت على أنها اتخذت خلال العملية "جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".
كانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم مدخل المديرية العامة للأمن بالعاصمة أنقرة عضو في تنظيم حزب العمال الكردستاني وأنه يجري حاليا التحقق من هوية المهاجم الآخر.
وأضافت أن الشرطة قضت على المنفذين الإثنين عقب الاعتداء مباشرة. (النهاية)
ط أ / ه س ص
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