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تركيا تشن ضربات جوية على حزب العمال الكردستاني بشمالي العراق وتدمر 20 هدفا

10/2/2023 4:33:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 1 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها نفذت ضربات جوية مساء اليوم الأحد في شمالي العراق أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني.
وتوعدت الوزارة في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بمواصلة "النضال حتى القضاء على آخر مسلح".
وأضافت أن الغارات استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وكاره بشمالي العراق ودمرت 20 هدفا منها مخابئ ومخازن ومغارات استخدمها المسلحون".
ولفتت إلى أن من بين المسلحين الذين تم استهدافهم قياديون بالتنظيم.
وشددت على أنها اتخذت خلال العملية "جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".
كانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم مدخل المديرية العامة للأمن بالعاصمة أنقرة عضو في تنظيم حزب العمال الكردستاني وأنه يجري حاليا التحقق من هوية المهاجم الآخر.
وأضافت أن الشرطة قضت على المنفذين الإثنين عقب الاعتداء مباشرة. (النهاية)

ط أ / ه س ص



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