موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان (كان) الدكتور خالد الصالح يؤكد أن زيادة المعدلات السنوية المكتشفة للإصابة بالسرطان في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 5 في المئة تعود إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر.
الكويت - منتخب الكويت للرماية يحقق ميداليتين فضيتين في مسابقة الرماية (فرق - تراب) و(فردي - تراب) لترفع حصيلتها من خمس ميداليات ضمن منافسات دورة الالعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين.
دبي - المنتخب الكويتي للعبة البادل يحل وصيفا للنسخة الأولى من بطولة البادل العربية 2023 التي اختتمت منافساتها في دبي اليوم بعد خسارته أمام نظيره المصري.
إسطنبول - تركيا تشن ضربات جوية في شمالي العراق أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني وذلك عقب إعلان الداخلية التركية أن أحد منفذي الهجوم أمام مدرية الأمن بأنقرة عضو بهذا التنظيم.
تونس - وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحثون تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 وذلك بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس سعود المالك الصباح.
القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول إن بلاده أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه (323 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية بينها إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
لندن - وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس يعلن أن بلاده قررت إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا من أجل تعزيز أمن البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). (النهاية) ه س ص
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