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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

10/2/2023 4:33:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان (كان) الدكتور خالد الصالح يؤكد أن زيادة المعدلات السنوية المكتشفة للإصابة بالسرطان في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 5 في المئة تعود إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر.

الكويت - منتخب الكويت للرماية يحقق ميداليتين فضيتين في مسابقة الرماية (فرق - تراب) و(فردي - تراب) لترفع حصيلتها من خمس ميداليات ضمن منافسات دورة الالعاب الآسيوية ال19 المقامة في الصين.

دبي - المنتخب الكويتي للعبة البادل يحل وصيفا للنسخة الأولى من بطولة البادل العربية 2023 التي اختتمت منافساتها في دبي اليوم بعد خسارته أمام نظيره المصري.

إسطنبول - تركيا تشن ضربات جوية في شمالي العراق أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني وذلك عقب إعلان الداخلية التركية أن أحد منفذي الهجوم أمام مدرية الأمن بأنقرة عضو بهذا التنظيم.

تونس - وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحثون تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 وذلك بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي الشيخ فراس سعود المالك الصباح.

القاهرة - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول إن بلاده أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه (323 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية بينها إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.

لندن - وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس يعلن أن بلاده قررت إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا من أجل تعزيز أمن البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). (النهاية) ه س ص

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