حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- الثاني من أكتوبر
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1976 - أمر أميري بشأن قانون التأمينات الاجتماعية تم بموجبه إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
1981 - اختيار الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية بإجماع الأعضاء التسعة في المكتب التنفيذي للجنة.
1982 - مركز الكويت لمكافحة السرطان يبدأ أعماله ويختص بجميع الخدمات التي تكفل علاج مرضى السرطان.
1994 - المدير العام لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يدشن أول إنتاج لمشروع تطوير وصيانة الآليات والمعدات في المؤسسة تحت اسم (صنع في الكويت).
1999 - الكويت تفوز بالجائزة الذهبية الأولى للدراما الإذاعية العربية في مهرجان تونس لاتحاد إذاعات الدول العربية عن برنامج (نجوم القمة) فيما فازت بالجائزة البرونزية عن برنامج (ريبورتاج إذاعي).
2001 - إجراء أول انتخابات لاتحاد طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمشاركة 17596 طالبا وطالبة.
2003 - تدشين محمية (جابر الكويت) البحرية بطول 300 متر فيما يبلغ إجمالي مساحتها 2400 متر مربع.
2005 - بنك (إتش إس بي سي/الشرق الأوسط المحدود) البريطاني يفتتح فرعا له كأول بنك أجنبي يفتتح فرعا له في الكويت.
2005 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتشكيل (اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات) وتتولى معاونة الوزارات والجهات الرسمية المعنية برسم السياسة العامة وتنسيق وتنظيم الجهود الرسمية والأهلية في هذا المجال.
2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مصر بقيمة 30 مليون دينار كويتي (102 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير خط السكة الحديدية (بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد).
2019 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصول مركز أبحاث الطاقة والبناء التابع له على براءة اختراع تتعلق بطريقة فيزيائية جديدة لتبخير ال (ستانليسستيل) واستخدامها كطلاء للأسطح المعدنية.
2019 - إطلاق اسم أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح على أحد الطرق الحيوية بمدينة (أبها) السعودية عرفانا بمواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية. 2022 - الفنانة التشكيلية منيرة القديري تفوز بجائزة الدورة الـ 15 لمعرض (تريناله فيلباخ) الألماني للمجسمات الصغيرة.
2022 - طلبة مرحلتي المتوسطة والثانوية يبدؤون العام الدراسي 2022/2023 بدوام كامل دون الاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل عامين.
2022 - وزير الصحة الدكتور خالد السعيد يصدر قرارا باستحداث (مركز إدارة الأزمات) لمواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الصحية الكبرى. (النهاية)
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