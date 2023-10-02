حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- الثاني من أكتوبر

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1976 - أمر أميري بشأن قانون التأمينات الاجتماعية تم بموجبه إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

1981 - اختيار الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية بإجماع الأعضاء التسعة في المكتب التنفيذي للجنة.

1982 - مركز الكويت لمكافحة السرطان يبدأ أعماله ويختص بجميع الخدمات التي تكفل علاج مرضى السرطان.

1994 - المدير العام لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يدشن أول إنتاج لمشروع تطوير وصيانة الآليات والمعدات في المؤسسة تحت اسم (صنع في الكويت).

1999 - الكويت تفوز بالجائزة الذهبية الأولى للدراما الإذاعية العربية في مهرجان تونس لاتحاد إذاعات الدول العربية عن برنامج (نجوم القمة) فيما فازت بالجائزة البرونزية عن برنامج (ريبورتاج إذاعي).

2001 - إجراء أول انتخابات لاتحاد طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمشاركة 17596 طالبا وطالبة.

2003 - تدشين محمية (جابر الكويت) البحرية بطول 300 متر فيما يبلغ إجمالي مساحتها 2400 متر مربع.

2005 - بنك (إتش إس بي سي/الشرق الأوسط المحدود) البريطاني يفتتح فرعا له كأول بنك أجنبي يفتتح فرعا له في الكويت.

2005 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بتشكيل (اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات) وتتولى معاونة الوزارات والجهات الرسمية المعنية برسم السياسة العامة وتنسيق وتنظيم الجهود الرسمية والأهلية في هذا المجال.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مصر بقيمة 30 مليون دينار كويتي (102 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير خط السكة الحديدية (بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد).

2019 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن حصول مركز أبحاث الطاقة والبناء التابع له على براءة اختراع تتعلق بطريقة فيزيائية جديدة لتبخير ال (ستانليسستيل) واستخدامها كطلاء للأسطح المعدنية.

2019 - إطلاق اسم أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح على أحد الطرق الحيوية بمدينة (أبها) السعودية عرفانا بمواقفه الجليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية. 2022 - الفنانة التشكيلية منيرة القديري تفوز بجائزة الدورة الـ 15 لمعرض (تريناله فيلباخ) الألماني للمجسمات الصغيرة.

2022 - طلبة مرحلتي المتوسطة والثانوية يبدؤون العام الدراسي 2022/2023 بدوام كامل دون الاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل عامين.

2022 - وزير الصحة الدكتور خالد السعيد يصدر قرارا باستحداث (مركز إدارة الأزمات) لمواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الصحية الكبرى. (النهاية)