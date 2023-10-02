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هيئة التطبيقي وجمعية الصحفيين تنظمان برنامجا تدريبيا مشتركا حول الإعلام التربوي

10/2/2023 4:33:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحفيين الكويتية برنامجا تدريبيا مشتركا حول الإعلام التربوي يقدمه نخبة من المحاضرين المتخصصين في مجال الإعلام وبمشاركة 25 متدربا ومتدربة من العاملين في المجال التربوي.
وقال نائب المدير العام لقطاع التدريب في (التطبيقي) المهندس جلال الطبطبائي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن البرنامج التدريبي المشترك بين الهيئة وجمعية الصحفيين يعد باكورة الإنتاج بين الجهتين فيما يعتبر الإعلام التربوي تخصصا منفردا كما هو الحال في الإعلام الأمني والعسكري والصحي وغيره.
وأوضح الطبطبائي أن البرنامج الذي انطلق أمس الأحد يقام للمرة الأولى في الكويت ويستمر ستة أسابيع على أن يكون ختامه في 21 ديسمبر المقبل ويتضمن مشاركة نخبة من المحاضرين المتخصصين في مجال الإعلام.
من جانبه قال رئيس جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد في تصريح مماثل إن البرنامج يقام للمرة الأولى وهو موجه للمعنيين في المجال التربوي بوزارتي التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت والجامعات الخاصة وهيئة التطبيقي.
وأضاف الراشد أن المتدربين سيتسلمون شهادات دبلوم معتمدة من هيئة التطبيقي وجمعية الصحفيين مثمنا تعاون قياديي الهيئة على توفير كل التسهيلات لإنجاح البرنامج.
من ناحيتها قالت مشرفة ومنسقة البرنامج التدريبي (الإعلام التربوي) فاطمة العازمي إن البرنامج يغطي كل المهارات التي يحتاجهاالعاملون في العلاقات العامة في المجال التربوي.
وأضافت العازمي أن البرنامج الذي يشارك فيه 25 متدربا ومتدربة يهدف إلى التعريف بالإعلام التربوي وإعداد وتأهيل المتحدث الرسمي وإعدادالحملات الإعلامية والتحضير لها والتعريف بإدارة الأزمات والرد على الشائعات والفنون الخبرية والمقابلات الصحفية.
بدوره أكد مدير مركز ابن الهيثم للتدريب المهندس حمد الحمد أن المركز ينظم سنويا نحو 300 دورة يشارك فيها ما يقرب من 4 آلاف شخص من موظفي الدولة وتقام الدورات على فترتين صباحية ومسائية وفي جميع المجالات المختلفة في وقت يضع المركز خطة سنوية للدورات يعلن عنها عبر الموقع الرسمي لهيئة التطبيقي. (النهاية).
ف ر / ن و ف



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