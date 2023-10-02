مؤشر ثقة الأعمال بين كبرى الشركات المصنعة اليابانية يسجل ارتفاعا في سبتمبر الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 2 - 10 (كونا) -- ذكر بنك اليابان المركزي اليوم الاثنين ان مؤشر ثقة الأعمال بين كبرى الشركات المصنعة اليابانية (تانكان) مثل شركات صناعة السيارات والإلكترونيات ارتفع إلى 9 نقاط في شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب5 نقاط في استطلاع يونيو السابق.
وأظهر المسح الفصلي للبنك أن "مؤشر (تانكان) سجل تحسنا في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم للربع الثاني على التوالي مدعوما بانتعاش إنتاج السيارات".
واشار الى ان الثقة بين كبار تجار التجزئة والبنوك والشركات العقارية وغيرها من الشركات غير المصنعة تحسنت بمقدار 4 نقاط لتصل إلى 27 نقطة مرتفعة للربع السادس على التوالي وهو اعلى مستوى منذ شهر نوفمبر عام 1991 مدعومة باستئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحة الداخلية بعد رفع قيود فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وبالنظر إلى المستقبل يتوقع كبار المصنعين اليابانيين أن يتحسن مؤشر معنويات الأعمال لديهم بشكل طفيف إلى 10 نقاط في الاستطلاع القادم بشهر ديسمبر بينما تتوقع الشركات الرئيسية اليابانية غير المصنعة أن تتراجع القراءة إلى 21 نقطة.
ويعد مؤشر (تانكان) الذي يصدره البنك المركزي ويعني التوقعات الاقتصادية قصيرة المدى المؤشر الأكثر مراقبة في اليابان لثقة الأعمال.(النهاية)
م ك / م خ
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