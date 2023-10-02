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مؤشر ثقة الأعمال بين كبرى الشركات المصنعة اليابانية يسجل ارتفاعا في سبتمبر الماضي

10/2/2023 4:33:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 2 - 10 (كونا) -- ذكر بنك اليابان المركزي اليوم الاثنين ان مؤشر ثقة الأعمال بين كبرى الشركات المصنعة اليابانية (تانكان) مثل شركات صناعة السيارات والإلكترونيات ارتفع إلى 9 نقاط في شهر سبتمبر الماضي مقارنة ب5 نقاط في استطلاع يونيو السابق.
وأظهر المسح الفصلي للبنك أن "مؤشر (تانكان) سجل تحسنا في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم للربع الثاني على التوالي مدعوما بانتعاش إنتاج السيارات".
واشار الى ان الثقة بين كبار تجار التجزئة والبنوك والشركات العقارية وغيرها من الشركات غير المصنعة تحسنت بمقدار 4 نقاط لتصل إلى 27 نقطة مرتفعة للربع السادس على التوالي وهو اعلى مستوى منذ شهر نوفمبر عام 1991 مدعومة باستئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحة الداخلية بعد رفع قيود فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وبالنظر إلى المستقبل يتوقع كبار المصنعين اليابانيين أن يتحسن مؤشر معنويات الأعمال لديهم بشكل طفيف إلى 10 نقاط في الاستطلاع القادم بشهر ديسمبر بينما تتوقع الشركات الرئيسية اليابانية غير المصنعة أن تتراجع القراءة إلى 21 نقطة.
ويعد مؤشر (تانكان) الذي يصدره البنك المركزي ويعني التوقعات الاقتصادية قصيرة المدى المؤشر الأكثر مراقبة في اليابان لثقة الأعمال.(النهاية)

م ك / م خ




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