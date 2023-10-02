مصر: اصابة 26 شخصا في حريق بمديرية امن الاسماعيلية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين اصابة 26 شخصا اثر حريق ضخم شب في مديرية امن الاسماعيلية شمال شرق القاهرة.
وذكرت الوزارة في بيان انه "تم ارسال 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوثه فيما تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة (الاسماعيلية) لاستقبال المصابين وتوفير جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم".
وأضافت انه "تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق فيما خرج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية".
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط قد اعلنت عن حريق ضخم شب فجر اليوم بمديرية أمن الإسماعيلية مؤكدة ان قوات الحماية المدنية قامت باطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماد النيران.(النهاية)
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