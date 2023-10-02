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مصر: اصابة 26 شخصا في حريق بمديرية امن الاسماعيلية

10/2/2023 4:33:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين اصابة 26 شخصا اثر حريق ضخم شب في مديرية امن الاسماعيلية شمال شرق القاهرة.
وذكرت الوزارة في بيان انه "تم ارسال 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوثه فيما تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة (الاسماعيلية) لاستقبال المصابين وتوفير جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم".
وأضافت انه "تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق فيما خرج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية".
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط قد اعلنت عن حريق ضخم شب فجر اليوم بمديرية أمن الإسماعيلية مؤكدة ان قوات الحماية المدنية قامت باطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماد النيران.(النهاية)

ع ف ف / م خ




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