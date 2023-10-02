قرية (سيدبور) الباكستانية .. إطلالة خلابة على تلال (مارجالا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سردار برهان (تحقيق مصور)
اسلام اباد - 2 - 10 (كونا) -- ما ان تطأ قدما زائر قرية (سيدبور) الباكستانية حتى يتمتع بإطلالتها الخلابة على تلال (مارجالا) اذ تعد منطقة جذب سياحي وثقافي وموقعا تراثيا مصمما للحفاظ على الحياة الريفية الباكستانية التقليدية.
وتوفر القرية لزوارها الفنون والحرف اليدوية والأطعمة التقليدية والمواقع الدينية وهي تشكل أحد أبرز المعالم التاريخية الفريدة اذ كانت قبل نحو 300 عام مركزا للتعايش بين الأديان.
وكانت المنطقة المحيطة ب (سيدبور) جزءا من حضارات عديدة فيما تعكس الآثار المحفوظة في القرية التناغم بين الأديان مع وجود المواقع الدينية المختلفة.(النهاية) س ب ك / ش م ع
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