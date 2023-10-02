قرية (سيدبور) الباكستانية .. إطلالة خلابة على تلال (مارجالا)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سردار برهان (تحقيق مصور)

اسلام اباد - 2 - 10 (كونا) -- ما ان تطأ قدما زائر قرية (سيدبور) الباكستانية حتى يتمتع بإطلالتها الخلابة على تلال (مارجالا) اذ تعد منطقة جذب سياحي وثقافي وموقعا تراثيا مصمما للحفاظ على الحياة الريفية الباكستانية التقليدية.

وتوفر القرية لزوارها الفنون والحرف اليدوية والأطعمة التقليدية والمواقع الدينية وهي تشكل أحد أبرز المعالم التاريخية الفريدة اذ كانت قبل نحو 300 عام مركزا للتعايش بين الأديان.

وكانت المنطقة المحيطة ب (سيدبور) جزءا من حضارات عديدة فيما تعكس الآثار المحفوظة في القرية التناغم بين الأديان مع وجود المواقع الدينية المختلفة.(النهاية) س ب ك / ش م ع