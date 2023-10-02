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ممثل سمو أمير البلاد رئيس ديوان سمو ولي العهد يتوجه إلى قطر للمشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023

10/2/2023 4:33:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح والوفد المرافق صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.
وكان في وداع معاليه على أرض المطار كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل حمود.
يرافق معاليه وكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى. (النهاية)

ت م




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