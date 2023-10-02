ممثل سمو أمير البلاد رئيس ديوان سمو ولي العهد يتوجه إلى قطر للمشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 10 (كونا) -- غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح والوفد المرافق صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة المقام في مدينة الدوحة.
وكان في وداع معاليه على أرض المطار كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل حمود.
يرافق معاليه وكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى. (النهاية)
ت م
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