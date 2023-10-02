إندونيسيا تطلق أول خط لقطار فائق السرعة في منطقة جنوب شرق آسيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 2 - 10 (كونا) -- أطلق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين أول خط لقطار فائق السرعة في منطقة جنوب شرق آسيا بقيمة 3ر7 مليار دولار أمريكي وهو يعتبر أحد مشروعات البنية التحتية الرئيسية ضمن مبادرة (الحزام والطريق) التي تدعمها الصين.
وقال الرئيس ويدودو في حفل الإطلاق الذي أقيم في المحطة الرئيسية بالعاصمة جاكرتا إن "القطار الذي يربط بين العاصمة ومدينة باندونغ يعد رمزا لحداثة وسائل النقل العام" لافتا إلى قدرته على قطع مسافة 140 كيلو مترا في رحلة تستغرق 45 دقيقة بعد أن كانت ثلاث ساعات.
وأضاف أن "القطار الذي تصل سرعته القصوى إلى 350 كيلو مترا في الساعة يتسع ل600 شخص تم بناؤه من قبل مجموعة (كي.سي.آي.سي) المكونة من أربع شركات حكومية إندونسيية وشركة (تشاينا ريل واي) الصينية".
وكان من المقرر أن يكتمل مشروع القطار عام 2019 بتكلفة لا تتجاوز خمسة مليارات دولار إلا أن تحديات البناء وتبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) أدتا إلى ارتفاع تكلفته وتأخر تسليمه مرات عدة.(النهاية)
ع ا ب / م ج ب
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