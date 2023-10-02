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إندونيسيا تطلق أول خط لقطار فائق السرعة في منطقة جنوب شرق آسيا

10/2/2023 4:33:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 2 - 10 (كونا) -- أطلق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الاثنين أول خط لقطار فائق السرعة في منطقة جنوب شرق آسيا بقيمة 3ر7 مليار دولار أمريكي وهو يعتبر أحد مشروعات البنية التحتية الرئيسية ضمن مبادرة (الحزام والطريق) التي تدعمها الصين.
وقال الرئيس ويدودو في حفل الإطلاق الذي أقيم في المحطة الرئيسية بالعاصمة جاكرتا إن "القطار الذي يربط بين العاصمة ومدينة باندونغ يعد رمزا لحداثة وسائل النقل العام" لافتا إلى قدرته على قطع مسافة 140 كيلو مترا في رحلة تستغرق 45 دقيقة بعد أن كانت ثلاث ساعات.
وأضاف أن "القطار الذي تصل سرعته القصوى إلى 350 كيلو مترا في الساعة يتسع ل600 شخص تم بناؤه من قبل مجموعة (كي.سي.آي.سي) المكونة من أربع شركات حكومية إندونسيية وشركة (تشاينا ريل واي) الصينية".
وكان من المقرر أن يكتمل مشروع القطار عام 2019 بتكلفة لا تتجاوز خمسة مليارات دولار إلا أن تحديات البناء وتبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) أدتا إلى ارتفاع تكلفته وتأخر تسليمه مرات عدة.(النهاية)

ع ا ب / م ج ب




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