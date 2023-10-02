الاحتلال يفتتح متحفا أسفل البلدة القديمة بالقدس ويعتدي على المرابطات بالأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أخيرا، متحفا تهويديا أسفل القصور الأموية على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بهدف الترويج للرواية التوراتية المزورة، كما اقتحمت اليوم، المسجد الأقصى واعتدت بالضرب على المرابطات فيه.

وبحسب شهود عيان ومصادر مقدسية، المتحف هو عبارة عن بناء قديم استولت عليه سلطات الاحتلال، عند سور القدس القديمة، تم ترميمه وافتتاحه أخيرا، بإشراف وزارة السياحة الإسرائيلية ووزارة تهويد القدس وبلدية الاحتلال إضافة إلى صندوق تراث الهيكل.

وأشاروا الى أن المتحف يحتوي على تهويد واضح لمعالم المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وترويجٍ لما يسمى "الهيكل" المزعوم، بهدف تغيير معالم المسجد الأقصى وتغيير هوية القدس، ويبعد عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى، كما يفضي إلى معرض صور يزعم الاحتلال أنه تاريخ مدينة القدس ويلمح إلى وجود كنيسة مسيحية حول مسجد قبة الصخرة المشرفة.

من جهة اخرى، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الإثنين، باحات المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، بذريعة أعمال تفتيش، واعتدت بالضرب على المرابطات في الأقصى، ومنعتهن من الدخول إليه، كما اعتدت على المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك واعتقلت 3 منهم.

وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا) في رام الله، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين لباحات الأقصى في ثالث أيام عيد "العُرش" اليهودي، بينهم أعضاء كنيست، ووزراء سابقون في كيان الاحتلال.

من جانبها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين هنادي الحلواني، وعايدة الصيداوي، والمرابط نظام أبو رموز، الذين أبعدهم عن المسجد الأقصى لفترات بالتزامن مع إفراغ المصلين من باحاته بالقوة.

وتتواصل الاقتحامات بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح، بحجة الاحتفال بعيد "العُرش اليهودي".

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

02/10/2023 11:19:14

