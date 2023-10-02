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المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي السعودية في ربع نهائي الألعاب الآسيوية

10/2/2023 4:33:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره السعودي عند الساعة 11 من صباح يوم غد الثلاثاء، في المباراة التي تقام في إطار منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية الجارية حاليا في الصين.
ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور التالي في الطريق للبحث عن الظفر بميدالية في هذه البطولة.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في الصين بمعنويات عالية، بقيادة المدير الفني وسام الصوص، بانتظار مباراة يوم غد.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
02/10/2023 11:17:19

MENAFN02102023000117011021ID1107173358

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