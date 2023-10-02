هيئة الترقيم الأردنية تحتفل بيوبيلها الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- عائشة عناني- احتفلت شركة هيئة الترقيم الأردنية اليوم الإثنين، بمرور 25 على التأسيس بعنوان "25 عاماً الباركود الأردني رحلة تميز ملهمة نحو العالمية".

وتعد الشركة الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة كل العمليات المتعلقة بالتعريف والترميز والاتصال وفقاً لمعايير فنية عالمية متفق عليها باستخدام تكنولوجيا الباركود ووسائل الاتصال الإلكتروني.

وتتبع المؤسسة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو، وهي جزء من المنظمة العالمية (جي إس ون) لإدارة العمليات التجارية عبر سلسلة التوريد محلياً وعالمياً.

وقال المدير التنفيذي لجيدكو، عبد الفتاح الكايد، خلال رعايته الحفل مندوباً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين؛ إن الهيئة تمثل نموذجاً وقصة نجاح للقطاع الحكومي وشراكته مع القطاع الخاص.

وأكد أن جيدكو وضعت في صلب اهتماماتها تطوير المنتج الأردني، ليواكب المنتجات العالمية، عبر الباركود الذي يساهم في بناء أعمال أسهل وحياة أفضل.

وقال المدير التنفيذي لشركة هيئة الترقيم الأردنية محمد زوانة، إن الشركة تعمل مع 3300 شركة أردنية، وتضم قاعدة بيانات لنحو 700 ألف منتج، وفق أحدث المعايير العالمية، وبما يلبي احتياجات قطاعي الصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن الباركود يبني علاقات متينة بين الشركات والعملاء، وصنع سلاسل توريد تمتاز بالشفافية، على مدار 50 عاماً منذ ابتكاره، لافتاً إلى مساهمته في تسهيل عمليات التتبع ومحاربة الغش وغيرها.

وتضمن الاحتفال جلستين حول تطور الهيئة ومستقبل الأعمال، ومعايير العالمية في القطاعات الصناعية والتجارية، تحدث فيهما عدد من المختصين المحليين والعرب والأجانب.

--(بترا)

ع ن/أ م / س س

02/10/2023 11:12:31