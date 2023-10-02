هيئة الترقيم الأردنية تحتفل بيوبيلها الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- عائشة عناني- احتفلت شركة هيئة الترقيم الأردنية اليوم الإثنين، بمرور 25 على التأسيس بعنوان "25 عاماً الباركود الأردني رحلة تميز ملهمة نحو العالمية".
وتعد الشركة الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة كل العمليات المتعلقة بالتعريف والترميز والاتصال وفقاً لمعايير فنية عالمية متفق عليها باستخدام تكنولوجيا الباركود ووسائل الاتصال الإلكتروني.
وتتبع المؤسسة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو، وهي جزء من المنظمة العالمية (جي إس ون) لإدارة العمليات التجارية عبر سلسلة التوريد محلياً وعالمياً.
وقال المدير التنفيذي لجيدكو، عبد الفتاح الكايد، خلال رعايته الحفل مندوباً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين؛ إن الهيئة تمثل نموذجاً وقصة نجاح للقطاع الحكومي وشراكته مع القطاع الخاص.
وأكد أن جيدكو وضعت في صلب اهتماماتها تطوير المنتج الأردني، ليواكب المنتجات العالمية، عبر الباركود الذي يساهم في بناء أعمال أسهل وحياة أفضل.
وقال المدير التنفيذي لشركة هيئة الترقيم الأردنية محمد زوانة، إن الشركة تعمل مع 3300 شركة أردنية، وتضم قاعدة بيانات لنحو 700 ألف منتج، وفق أحدث المعايير العالمية، وبما يلبي احتياجات قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن الباركود يبني علاقات متينة بين الشركات والعملاء، وصنع سلاسل توريد تمتاز بالشفافية، على مدار 50 عاماً منذ ابتكاره، لافتاً إلى مساهمته في تسهيل عمليات التتبع ومحاربة الغش وغيرها.
وتضمن الاحتفال جلستين حول تطور الهيئة ومستقبل الأعمال، ومعايير العالمية في القطاعات الصناعية والتجارية، تحدث فيهما عدد من المختصين المحليين والعرب والأجانب.
--(بترا)
ع ن/أ م / س س
02/10/2023 11:12:31
MENAFN02102023000117011021ID1107173357
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