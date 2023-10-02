الوحدات يلتقي الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي غدا

الوحدات يلتقي الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي غدا
التاريخ
10/2/2023 4:33:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم، نظيره فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة التي تقام في الكويت.
وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية بكاس الاتحاد الآسيوي التي تضم أيضا فريقي الكهرباء العراقي واتحاد أهلي حلب السوري.
وكان الوحدات استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق أهلي حلب السوري، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تعادل فريقا الكهرباء والكويت.
--(بترا)
خ خ/ أ أ
02/10/2023 10:59:12
MENAFN02102023000117011021ID1107173356
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