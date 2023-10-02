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الوحدات يلتقي الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي غدا

10/2/2023 4:33:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم، نظيره فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة التي تقام في الكويت.
وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة الثانية بكاس الاتحاد الآسيوي التي تضم أيضا فريقي الكهرباء العراقي واتحاد أهلي حلب السوري.
وكان الوحدات استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق أهلي حلب السوري، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تعادل فريقا الكهرباء والكويت.
--(بترا)
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02/10/2023 10:59:12

MENAFN02102023000117011021ID1107173356

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