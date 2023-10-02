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ارتفاع أسعار النفط عالميا

10/2/2023 4:33:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الاثنين، لتعوض بعض خسائرها مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا في جلسة يوم الجمعة، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا الجمعة.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
02/10/2023 10:57:38

MENAFN02102023000117011021ID1107173355

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