ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الاثنين، لتعوض بعض خسائرها مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 92.38 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا في جلسة يوم الجمعة، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا الجمعة.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
02/10/2023 10:57:38
MENAFN02102023000117011021ID1107173355
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