وزير الطاقة يدعو لاستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الدول العربية لاستغلال فرص الاستثمار بالهيدروجين الأخضر، ولاسيما في ظل وفرة المصادر المتجددة، سعيا لتحقيق التكامل الفني والاقتصادي العربي.

وأكد في كلمة ألقاها في المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول تحت شعار "الابتكار في خدمة الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية" ضرورة العمل العربي المشترك على استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن الطاقة المتجددة ليست ترفا بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب أهمية كبرى في جميع دول العالم، لافتا إلى المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة، من حيث تحقيق أمن التزود بالطاقة والاعتماد على الذات ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وعرض للتجربة الأردنية الناجحة في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء البالغة 27% حتى نهاية العام2022 بعدما كان الأردن بلدا يعتمد في الطاقة على الاستيراد، لافتا إلى وجود العديد من الدراسات الفنية التي من شأنها ضمان زيادة نسبة 27% لتصل إلى 50% خلال الأعوام القليلة المقبلة، ما يمكننا من تقليل الكلف الباهظة التي ترتبها فاتورة الطاقة.

وأشار إلى الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية في توطين صناعة أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة بدلا من استيرادها من الخارج، لاسيما في ظل توافر الموارد البشرية والموارد الطبيعية والمالية، ما يتطلب عملا جماعيا لتطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد.

واستشهد بالدور الريادي والقيادي الذي تضطلع به بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط في هذا الموضوع، آملا ان تعمل هذه الدول في المرحلة القادمة على التحول الطاقي لتعظيم فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الإنتاج أو التبادل.

وأوضح الخرابشة أن التحديات البيئية لها تأثيرات كبيرة على الدول في ظل إعلان بعض الدول سواء تلك المصدرة أو المستوردة للطاقة التقليدية عن مساهمتها والتزاماتها بالحد من هذه الظاهرة، معولا على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتخفيف من حدة التغير المناخي، وتقديم جزء من واجبنا تجاه كوكبنا.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك في مجال الطاقة المتجددة بين إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للكهرباء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز الحوار في مجال الطاقة، وتطوير توجه عربي قوامه مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأشاد المشاركون في المنتدى بالقرارات التي خرجت عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تعد تمهيدا للعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، في ظل الاهتمام البالغ من قبل وزارات الكهرباء العربية بإنجاز هذا الاتفاق.

--(بترا)

م ف /اص/ ف ج

02/10/2023 10:49:32