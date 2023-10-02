وزير الطاقة يدعو لاستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الدول العربية لاستغلال فرص الاستثمار بالهيدروجين الأخضر، ولاسيما في ظل وفرة المصادر المتجددة، سعيا لتحقيق التكامل الفني والاقتصادي العربي.
وأكد في كلمة ألقاها في المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 تشرين الأول تحت شعار "الابتكار في خدمة الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية" ضرورة العمل العربي المشترك على استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر.
وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الاثنين، أضاف الوزير أن الطاقة المتجددة ليست ترفا بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب أهمية كبرى في جميع دول العالم، لافتا إلى المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة، من حيث تحقيق أمن التزود بالطاقة والاعتماد على الذات ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وعرض للتجربة الأردنية الناجحة في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء البالغة 27% حتى نهاية العام2022 بعدما كان الأردن بلدا يعتمد في الطاقة على الاستيراد، لافتا إلى وجود العديد من الدراسات الفنية التي من شأنها ضمان زيادة نسبة 27% لتصل إلى 50% خلال الأعوام القليلة المقبلة، ما يمكننا من تقليل الكلف الباهظة التي ترتبها فاتورة الطاقة.
وأشار إلى الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية في توطين صناعة أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة بدلا من استيرادها من الخارج، لاسيما في ظل توافر الموارد البشرية والموارد الطبيعية والمالية، ما يتطلب عملا جماعيا لتطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد.
واستشهد بالدور الريادي والقيادي الذي تضطلع به بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط في هذا الموضوع، آملا ان تعمل هذه الدول في المرحلة القادمة على التحول الطاقي لتعظيم فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الإنتاج أو التبادل.
وأوضح الخرابشة أن التحديات البيئية لها تأثيرات كبيرة على الدول في ظل إعلان بعض الدول سواء تلك المصدرة أو المستوردة للطاقة التقليدية عن مساهمتها والتزاماتها بالحد من هذه الظاهرة، معولا على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتخفيف من حدة التغير المناخي، وتقديم جزء من واجبنا تجاه كوكبنا.
وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك في مجال الطاقة المتجددة بين إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للكهرباء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز الحوار في مجال الطاقة، وتطوير توجه عربي قوامه مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأشاد المشاركون في المنتدى بالقرارات التي خرجت عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تعد تمهيدا للعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، في ظل الاهتمام البالغ من قبل وزارات الكهرباء العربية بإنجاز هذا الاتفاق.
--(بترا)
م ف /اص/ ف ج
02/10/2023 10:49:32
MENAFN02102023000117011021ID1107173354
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