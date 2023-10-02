ورشة في تجارة عمان حول تعديلات قانون السير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول(بترا)- نظمت أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب في مقرها، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام / إدارة السير، ورشة توعية بالقانون المعدل لقانون السير.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، هدفت الورشة إلى تعريف أعضاء الهيئة العامة للغرفة، بأبرز التعديلات التي جرت على القانون والهدف من إقراره، وبيان إيجابيات هذه التعديلات وأهميتها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوعيتهم من مخاطر الحوادث المرورية ونتائجها المأساوية.
وتحدق النقيب امجد عربيات من قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في إدارة السير، عن العوامل التي استوجبت بشكل ٍعاجل اجراء التعديلات، منها ان المملكة شهدت عام 2022 ما يقارب من 170 ألف حادث مروري أسفر عنها 562 وفاة من مختلف الأعمار، إلى جانب إصابة 17 ألف شخص.
وقال إن التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية تبلغ نحو 322 مليون دينار سنويا، داعيا إلى تضافر جهود الجميع للحد من الحوادث المرورية، وإيقاف نزيف الدماء المستمر على الطرق.
وأوضح أن التعديلات التي طالت قانون السير، تأتي لتعزيز السلوك الملتزم، ومنع القيادة المتهورة، وتحميل الأفراد مسؤولية أفعالهم، وتثقيف الجمهور، ومعالجة التهديدات المختلفة للسلامة على الطرق.
وأكد النقيب عربيات أن مرتبات الأمن العام والإدارات المرورية المعنية على أهبة الاستعداد لتقديم هذا النوع من الورشات واللقاءات لما لها من أهمية في توعوية للعاملين في القطاع التجاري والخدمي والمجتمع المحلي.
وجرى خلال الورشة عرض بعض الفيديوهات لسلوكيات بعض السواقين، وفيديوهات توعوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين، والاستماع إلى ملاحظات الحضور حول قانون السير وبعض المخالفات المرورية.
وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الأكاديمية لعقد سلسلة من الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية للقطاع التجاري والخدمي، للإسهام في رفع مستوى التوعية المرورية.
--(بترا)
س ص/ أ أ/ ف ج
02/10/2023 10:42:48
MENAFN02102023000117011021ID1107173353
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