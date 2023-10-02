ورشة في تجارة عمان حول تعديلات قانون السير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول(بترا)- نظمت أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب في مقرها، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام / إدارة السير، ورشة توعية بالقانون المعدل لقانون السير.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، هدفت الورشة إلى تعريف أعضاء الهيئة العامة للغرفة، بأبرز التعديلات التي جرت على القانون والهدف من إقراره، وبيان إيجابيات هذه التعديلات وأهميتها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوعيتهم من مخاطر الحوادث المرورية ونتائجها المأساوية.

وتحدق النقيب امجد عربيات من قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في إدارة السير، عن العوامل التي استوجبت بشكل ٍعاجل اجراء التعديلات، منها ان المملكة شهدت عام 2022 ما يقارب من 170 ألف حادث مروري أسفر عنها 562 وفاة من مختلف الأعمار، إلى جانب إصابة 17 ألف شخص.

وقال إن التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية تبلغ نحو 322 مليون دينار سنويا، داعيا إلى تضافر جهود الجميع للحد من الحوادث المرورية، وإيقاف نزيف الدماء المستمر على الطرق.

وأوضح أن التعديلات التي طالت قانون السير، تأتي لتعزيز السلوك الملتزم، ومنع القيادة المتهورة، وتحميل الأفراد مسؤولية أفعالهم، وتثقيف الجمهور، ومعالجة التهديدات المختلفة للسلامة على الطرق.

وأكد النقيب عربيات أن مرتبات الأمن العام والإدارات المرورية المعنية على أهبة الاستعداد لتقديم هذا النوع من الورشات واللقاءات لما لها من أهمية في توعوية للعاملين في القطاع التجاري والخدمي والمجتمع المحلي.

وجرى خلال الورشة عرض بعض الفيديوهات لسلوكيات بعض السواقين، وفيديوهات توعوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين، والاستماع إلى ملاحظات الحضور حول قانون السير وبعض المخالفات المرورية.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الأكاديمية لعقد سلسلة من الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية للقطاع التجاري والخدمي، للإسهام في رفع مستوى التوعية المرورية.

--(بترا)

س ص/ أ أ/ ف ج

02/10/2023 10:42:48