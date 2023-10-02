برنامج تنفيذي للتعاون في مجالات حماية المستهلك بين الأردن والجزائر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية بعددها الأخير أمس الأحد، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين الأردن والجزائر.
وجاء البرنامج انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتأكيد تعزيزها، والتعاون في مجالات حماية المستهلك ومنع الغش ومراقبة الأسواق والخدمات، لتحقيق المصالح المشتركة وسعيا للاستفادة من تجارب وخبرات البلدين.
وحدد البرنامج مجالات التعاون بترقية الفهم المتبادل للمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك، من أجل تفادي أي عوائق محتملة للتجارة والدراسات المتخصصة، ومعالجة الإعلانات التجارية المضللة، والتداول الآمن للسلع والخدمات والتوعية والتسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية والتدريب وتبادل الخبرات.
--(بترا)
م ف/أ م
02/10/2023 10:37:13
MENAFN02102023000117011021ID1107173352
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