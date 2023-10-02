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برنامج تنفيذي للتعاون في مجالات حماية المستهلك بين الأردن والجزائر

10/2/2023 4:33:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية بعددها الأخير أمس الأحد، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين الأردن والجزائر.
وجاء البرنامج انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتأكيد تعزيزها، والتعاون في مجالات حماية المستهلك ومنع الغش ومراقبة الأسواق والخدمات، لتحقيق المصالح المشتركة وسعيا للاستفادة من تجارب وخبرات البلدين.
وحدد البرنامج مجالات التعاون بترقية الفهم المتبادل للمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك، من أجل تفادي أي عوائق محتملة للتجارة والدراسات المتخصصة، ومعالجة الإعلانات التجارية المضللة، والتداول الآمن للسلع والخدمات والتوعية والتسويق الإلكتروني والتجارة الالكترونية والتدريب وتبادل الخبرات.
--(بترا)
م ف/أ م
02/10/2023 10:37:13

MENAFN02102023000117011021ID1107173352

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