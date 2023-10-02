أمسية ثقافية بعنوان ترانيم ثقافية في مركز اربد الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 2 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة محافظة اربد بمناسبة اليوم الوطني للقراءة، وبالتعاون مع مبادرة "اربد تقرأ"، وجمعية عالم المعرفة في مركز اربد الثقافي مساء أمس الأحد، أمسية ثقافية بعنوان "ترانيم ثقافية .

وألقى مدير ثقافة اربد الشاعر عاقل الخوالدة خلال الأمسية التي أدارها الشاعر "جلال الدين سالم"، ، كلمة توجيهية تحدث فيها عن أهمية القراءة و عودة أمة إقرأ إلى القراءة، وذلك من خلال إقامة وتكثيف البرامج الثقافية المشجعة على القراءة، التي تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.

وتحدث رئيس جمعية عالم المعرفة الأديب محمد الطعاني، عن أهمية القراءة وعن فلسفة مبادرة "اربد تقرأ"، وجمعية عالم المعرفة في إعادة الألق للكتاب الورقي، وأهمية اقتناء الكتاب وإنشاء مكتبة صغيرة في المنزل.

واشتملت الأمسية على فقرات منها توزيع الكتب المجانية من إصدارات وزارة الثقافة، توقيع وثيقة شرف والتزام من جميع الحضور بمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية .

كما تضمنت الأمسية التي حضرها حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين قراءات شعرية للشاعر "محمد العمري"، وقراءات قصصية للكاتبة "رولا العمري"، وتحدث الروائي توفيق جاد عن روايته "فِلبس الحلاق"، وقام بتوقيعها وتوزيعها على الجمهور الحضور، وقدم العازف الأستاذ "محمد خير العلاونة" فقرة موسيقية وسط إعجاب الحضور وتفاعلهم.

وفي نهاية الأمسية كرم راعي الحفل رجل الأعمال يحيى الصبيحي، ومدير ثقافة اربد والقائمين على الحفل، جميع المشاركين.

--(بترا)

ع ع/أ م / س س

02/10/2023 10:18:32