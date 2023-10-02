أمسية ثقافية بعنوان ترانيم ثقافية في مركز اربد الثقافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 2 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة محافظة اربد بمناسبة اليوم الوطني للقراءة، وبالتعاون مع مبادرة "اربد تقرأ"، وجمعية عالم المعرفة في مركز اربد الثقافي مساء أمس الأحد، أمسية ثقافية بعنوان "ترانيم ثقافية .
وألقى مدير ثقافة اربد الشاعر عاقل الخوالدة خلال الأمسية التي أدارها الشاعر "جلال الدين سالم"، ، كلمة توجيهية تحدث فيها عن أهمية القراءة و عودة أمة إقرأ إلى القراءة، وذلك من خلال إقامة وتكثيف البرامج الثقافية المشجعة على القراءة، التي تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.
وتحدث رئيس جمعية عالم المعرفة الأديب محمد الطعاني، عن أهمية القراءة وعن فلسفة مبادرة "اربد تقرأ"، وجمعية عالم المعرفة في إعادة الألق للكتاب الورقي، وأهمية اقتناء الكتاب وإنشاء مكتبة صغيرة في المنزل.
واشتملت الأمسية على فقرات منها توزيع الكتب المجانية من إصدارات وزارة الثقافة، توقيع وثيقة شرف والتزام من جميع الحضور بمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية .
كما تضمنت الأمسية التي حضرها حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين قراءات شعرية للشاعر "محمد العمري"، وقراءات قصصية للكاتبة "رولا العمري"، وتحدث الروائي توفيق جاد عن روايته "فِلبس الحلاق"، وقام بتوقيعها وتوزيعها على الجمهور الحضور، وقدم العازف الأستاذ "محمد خير العلاونة" فقرة موسيقية وسط إعجاب الحضور وتفاعلهم.
وفي نهاية الأمسية كرم راعي الحفل رجل الأعمال يحيى الصبيحي، ومدير ثقافة اربد والقائمين على الحفل، جميع المشاركين.
--(بترا)
ع ع/أ م / س س
02/10/2023 10:18:32
MENAFN02102023000117011021ID1107173350
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