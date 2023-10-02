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9 قتلى بانهيار سقف كنيسة في المكسيك

10/2/2023 4:33:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أربعون آخرون، جراء انهيار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو المكسيكية، وفقا لحصيلة جديدة أكدها المتحدث باسم أمن حكومة ولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية، ذكرت السلطات المكسيكية في بيان أن الحادث وقع عندما انهار الجزء العلوي من كنيسة "سانتا كلوز" بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.
ونقلت قناة "ميلينيو" المكسيكية، عن أحد عناصر الصليب الأحمر أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في ظل التقديرات بوجود 80 شخصا في الكنيسة لدى انهيار السقف.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س









02/10/2023 10:01:31

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