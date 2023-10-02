9 قتلى بانهيار سقف كنيسة في المكسيك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أربعون آخرون، جراء انهيار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو المكسيكية، وفقا لحصيلة جديدة أكدها المتحدث باسم أمن حكومة ولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية، ذكرت السلطات المكسيكية في بيان أن الحادث وقع عندما انهار الجزء العلوي من كنيسة "سانتا كلوز" بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.
ونقلت قناة "ميلينيو" المكسيكية، عن أحد عناصر الصليب الأحمر أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع في ظل التقديرات بوجود 80 شخصا في الكنيسة لدى انهيار السقف.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
02/10/2023 10:01:31
MENAFN02102023000117011021ID1107173349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.