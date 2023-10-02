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الذهب يخسر 5 دولارات في المعاملات الفورية

10/2/2023 4:32:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)- هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.28 بالمئة أو ما يعادل 5.01 دولار ليصل إلى 1843.83 دولار للأونصة، في حين هبطت عقود الذهب تسليم كانون الأول 2023 بنسبة 0.34 بالمئة أو ما يعادل 6.35 دولار، لتصل إلى 1859.75 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
02/10/2023 08:52:46

MENAFN02102023000117011021ID1107173346

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