الذهب يخسر 5 دولارات في المعاملات الفورية
التاريخ
10/2/2023 4:32:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الأول (بترا)- هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.28 بالمئة أو ما يعادل 5.01 دولار ليصل إلى 1843.83 دولار للأونصة، في حين هبطت عقود الذهب تسليم كانون الأول 2023 بنسبة 0.34 بالمئة أو ما يعادل 6.35 دولار، لتصل إلى 1859.75 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
02/10/2023 08:52:46
MENAFN02102023000117011021ID1107173346
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