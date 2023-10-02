شلباية أول لاعب أردني يفوز بإحدى بطولات تشالنجر للتنس

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 2 تشرين الأول (بترا) - حقق اللاعب الأردني في رياضة التنس، عبدالله شلباية، مساء أمس الأحد، لقب بطولة تشارلستون الأميركية ضمن بطولات الـ تشالنجر ذات الـ 75نقطة.

وأصبح "شلباية" أول لاعب أردني يُحقق لقب ضمن بطولات التشالنجر للتنس، وذلك بعد فوزه في النهائي على حساب الأمريكي أوليفر كروفورد بمجموعتين لواحدة وأصبح كذلك أصغر لاعب عربي يفوز بإحدى ألقاب بطولات التشالنجر.

يذكر أن شلباية ( 19 عاماً) يحتل المرتبة 374ضمن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس ATP ، وكان قد حل في مركز الوصافة ببطولة البحرين (ضمن بطولات التشالنجر) في شباط الماضي بعد خسارته النهائي أمام اللاعب الأسترالي ثاناسيس كوكيناكيس.

--(بترا)

خ خ /اص /س س

02/10/2023 08:24:54