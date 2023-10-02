الولايات المتحدة تندد بمصادرة النيابة العامة في غواتيمالا مواد على صلة بالانتخابات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن2 تشرين الأول (بترا ) - دانت الولايات المتحدة بشدة ،مساء الأحد ، مصادرة النيابة العامة في غواتيمالا مواد لدى المحكمة العليا للانتخابات، في خطوة اعتبرت أنها "تقوّض" الانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت هذا العام .
بحسب واشنطن تايمز، جاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية"لهذا الأجراء .
وكانت النيابة العامة في غواتيمالا قد صادرت مواد على صلة بالاقتراع كانت بحوزة المحكمة العليا للانتخابات، في خطوة قالت إنها ترمي من خلالها إلى التحقيق في تجاوزات انتخابية تشتبه بحصولها ، لكن مراقبين انتخابيين سبق أن أفادوا بعدم وجود أدلة لديهم تظهر حصول غش في تلك الانتحابات .
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن هذا السلوك يقوّض المؤسسات الديموقراطية في غواتيمالا.
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيانها أنها بصدد اتّخاذ خطوات لتقييد منح تأشيرات لأفراد يقوّضون الديموقراطية في غواتيمالا، بمن فيهم أعضاء حاليون وسابقون في الكونغرس، ومسؤولون قضائيون وكل شخص منخرط في عمليات كهذه .
-- (بترا )
ب خ / اص / س س
02/10/2023 08:16:55
MENAFN02102023000117011021ID1107173344
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