الولايات المتحدة تندد بمصادرة النيابة العامة في غواتيمالا مواد على صلة بالانتخابات

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن2 تشرين الأول (بترا ) - دانت الولايات المتحدة بشدة ،مساء الأحد ، مصادرة النيابة العامة في غواتيمالا مواد لدى المحكمة العليا للانتخابات، في خطوة اعتبرت أنها "تقوّض" الانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت هذا العام .

بحسب واشنطن تايمز، جاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية"لهذا الأجراء .

وكانت النيابة العامة في غواتيمالا قد صادرت مواد على صلة بالاقتراع كانت بحوزة المحكمة العليا للانتخابات، في خطوة قالت إنها ترمي من خلالها إلى التحقيق في تجاوزات انتخابية تشتبه بحصولها ، لكن مراقبين انتخابيين سبق أن أفادوا بعدم وجود أدلة لديهم تظهر حصول غش في تلك الانتحابات .

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن هذا السلوك يقوّض المؤسسات الديموقراطية في غواتيمالا.

وأعلنت الخارجية الأميركية في بيانها أنها بصدد اتّخاذ خطوات لتقييد منح تأشيرات لأفراد يقوّضون الديموقراطية في غواتيمالا، بمن فيهم أعضاء حاليون وسابقون في الكونغرس، ومسؤولون قضائيون وكل شخص منخرط في عمليات كهذه .

-- (بترا )

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02/10/2023 08:16:55