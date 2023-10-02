أجواء خريفية حتى الخميس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الأول (بترا)-يتوقع اليوم الاثنين، ان تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 23 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 17، وفي مناطق السهول 25 - 18، وفي الأغوار الشمالية 32 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 34 - 22، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص / س س

02/10/2023 08:00:54